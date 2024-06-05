60 saniyede ekonomide bugün (05 Haziran 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🗨️Bakan Şimşek'ten 'tek hane' mesajı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) June 5, 2024
🏦FAST'te yeni servis devreye alındı
👛BES birikimleriyle kredi kullanma imkanı
🔽ECB'nin faiz indirmesi bekleniyor
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/csPHJPw5b5