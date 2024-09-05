60 saniyede ekonomide bugün (05 Eylül 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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📊2025-2027 dönemine ilişkin OVP açıklandı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) September 5, 2024
✈️Türkiye-Mısır uçak seferleri 2 katına çıkıyor
💵KKM bakiyesi 1,6 trilyon liranın altına geriledi
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/q3hLihXPND