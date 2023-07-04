60 saniyede ekonomide bugün (04 Temmuz 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🧳Türkiye'de bayramda 35 milyon kişi yola çıktı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) July 4, 2023
📝Borç yapılandırma rakamları belli oldu
🌾TMO'dan üreticiye çağrı
📈Borsa rekor tazeledi
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