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Edirne'de, Bulgaristan sınırında çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor
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Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (04 Ağustos 2023)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

04.08.2023 - Güncelleme : 04.08.2023
60 saniyede ekonomide bugün (04 Ağustos 2023)

Ankara
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