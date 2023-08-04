60 saniyede ekonomide bugün (04 Ağustos 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🏚Deprem bölgesindeki esnaf ve sanatkarlar için yeni karar— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) August 4, 2023
💬Bakan Bayraktar, Yusufeli Barajı'nda incelemelerde bulundu
⛽️Yurt içi günlük petrol üretiminde rekor
👩💼ABD'de tarım dışı istihdam açıklandı
60 saniyede ekonomide bugün 👇 pic.twitter.com/xX7pLZ8Dl7