60 saniyede ekonomide bugün (03 Temmuz 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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🏛TCMB: Sadeleşme politikası kademeli olacak— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) July 3, 2023
📈Borsa rekor tazeledi
🏗Haziran ihracatı belli oldu, ithalat son 20 ayın en düşük seviyesinde
🏠Taşınmaz satışında yeni uygulama başlıyor
60 saniyede ekonomide bugün 👇 pic.twitter.com/CNdjaZkXLA