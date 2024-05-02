60 saniyede ekonomide bugün (02 Mayıs 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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📈OECD, Türkiye için 2024 büyüme tahminini yükseltti— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) May 2, 2024
📊Borsa İstanbul'da rekor
📉ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/StW2I2B89e