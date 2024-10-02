60 saniyede ekonomide bugün (02 Ekim 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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💬Bakan Şimşek'ten cari açık değerlendirmesi— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) October 2, 2024
📊Türkiye'nin eylül ayı dış ticaret rakamları açıklandı
🗒️Taklit-tağşiş yapılan gıdaların listesi yayınladı
🚀TEKNOFEST heyecanı Adana’da başladı
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/XCyogoipNb