60 saniyede ekonomide bugün (02 Ekim 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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🎙️Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sermaye piyasalarımızın derinleştirilmesi ve tabana yayılmasına öncelik vereceğiz— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) October 2, 2023
📈Borsa İstanbul'da yeni rekor
🛢️Bakan Bayraktar: Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı bu hafta içinde faaliyete geçecek
60 saniyede ekonomide bugün👇 pic.twitter.com/JoV4f3MFsH