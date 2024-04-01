60 saniyede ekonomide bugün (01 Nisan 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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📌 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomiye dair mesaj— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) April 1, 2024
📌 Bakan Şimşek'ten seçim sonrası ekonomide "kararlılık" vurgusu
📌 BIST 100 endeksi, küresel pay piyasalarını geride bıraktı
60 saniyede ekonomide bugün👇 pic.twitter.com/v1MVJ87HQO