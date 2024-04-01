Bakan Yumaklı'dan seçim sonrası Türkiye Yüzyılı hedefleri vurgusu
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, seçimler sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
Ankara
Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimi sonuçlarının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) April 1, 2024
Millet iradesinin sandığa yansıdığı ve demokrasimizin kazandığı seçimin ardından; Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın liderliğinde #TürkiyeYüzyılı hedeflerimize ulaşmak için var gücümüzle…
Seçimlerin ülkeye hayırlı olmasını dileyen Yumaklı, şunları kaydetti:
"Millet iradesinin sandığa yansıdığı ve demokrasimizin kazandığı seçimin ardından, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Üretimin ve üreticinin yüzyılında omuz omuza çalışarak, ülkemizi daha da ileriye taşıyacağız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.