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Ekonomi

Bakan Yumaklı'dan seçim sonrası Türkiye Yüzyılı hedefleri vurgusu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, seçimler sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Mustafa Çalkaya  | 01.04.2024 - Güncelleme : 01.04.2024
Bakan Yumaklı'dan seçim sonrası Türkiye Yüzyılı hedefleri vurgusu

Ankara

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Seçimlerin ülkeye hayırlı olmasını dileyen Yumaklı, şunları kaydetti:

"Millet iradesinin sandığa yansıdığı ve demokrasimizin kazandığı seçimin ardından, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Üretimin ve üreticinin yüzyılında omuz omuza çalışarak, ülkemizi daha da ileriye taşıyacağız."

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