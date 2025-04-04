60 saniyede ekonomide bugün (04 Nisan 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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💬 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan boykot tepkisi— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) April 4, 2025
🚢 Mart ayı dış ticaret verileri açıklandı
✈️ Bakan Bolat'tan ABD'ye tarife ziyareti hazırlığı
🇨🇳 Çin'den ABD'ye gümrük misillemesi
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/4hAn3obVhY