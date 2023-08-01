60 saniyede ekonomide bugün (01 Ağustos 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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🤝 Memurun zam pazarlığı başladı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) August 1, 2023
🇹🇷 🇪🇬 Mısır ile ticaret hacminde yeni hedef
🏡İngiltere’de konut fiyatlarında sert düşüş
60 saniyede ekonomide bugün 👇 pic.twitter.com/IhAC3MRkCL