60 saniyede ekonomide bugün (14 Aralık 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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📉Türkiye'nin CDS'i 300 baz puanın altına indi— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) December 14, 2023
💵Merkez Bankası rezervleri rekor tazeledi
🏦Sigortaya tabi mevduat tutarı 650 bin liraya çıktı
🧑🚀Türkiye'nin ilk uzay yolcusu için tarih belli oldu
60 saniyede ekonomide bugün👇 pic.twitter.com/2B1iA926oW