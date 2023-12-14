Dolar
28.99
Euro
31.81
Altın
2,039.00
ETH/USDT
2,275.80
BTC/USDT
42,365.00
BIST 100
7,813.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (14 Aralık 2023)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

14.12.2023 - Güncelleme : 14.12.2023
60 saniyede ekonomide bugün (14 Aralık 2023)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kuzey Ege için fırtına uyarısı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, AB üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Astronotumuz ay yıldızlı bayrağımızı uzaya taşımış olacak
Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi
Trabzon Havalimanı pist onarım çalışmaları nedeniyle yarın 6 saat uçuşlara kapatılacak

Benzer haberler

60 saniyede ekonomide bugün (14 Aralık 2023)

60 saniyede ekonomide bugün (14 Aralık 2023)

60 saniyede ekonomide bugün (12 Aralık 2023)

60 saniyede ekonomide bugün (11 Aralık 2023)

60 saniyede ekonomide bugün (08 Aralık 2023)

60 saniyede ekonomide bugün (08 Aralık 2023)
60 saniyede ekonomide bugün (07 Aralık 2023)

60 saniyede ekonomide bugün (07 Aralık 2023)
60 saniyede ekonomide bugün (06 Aralık 2023)

60 saniyede ekonomide bugün (06 Aralık 2023)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet