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Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay’da Babatorun Köy Konutları Anahtar Teslim Töreni’nde konuşuyor.
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Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (11 Ekim 2023)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

11.10.2023 - Güncelleme : 11.10.2023
60 saniyede ekonomide bugün (11 Ekim 2023)

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