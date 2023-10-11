60 saniyede ekonomide bugün (11 Ekim 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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🙌 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fırsatçılık yapanlara uyarı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) October 11, 2023
🧓 Emeklilere ikramiye önergesi hazır
🏭 Küresel şirketler İsrail'deki faaliyetlerini durduruyor
60 saniyede ekonomide bugün👇 pic.twitter.com/RFC5O0pWRA