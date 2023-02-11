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Bakan Kirişci: Hatay'da Yarseli Barajı'nın patladığı yönündeki iddialar asılsızdır

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Hatay'da Yarseli Barajı'nın patladığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Dilara Zengin Okay   | 11.02.2023
Bakan Kirişci: Hatay'da Yarseli Barajı'nın patladığı yönündeki iddialar asılsızdır

Ankara

Bakan Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hatay'da Yarseli Barajı'nın patladığı yönündeki iddiaları yalanlayarak "Hatay'da Yarseli Barajı'nın patladığı yönündeki iddialar asılsızdır. Deprem bölgesindeki baraj ve göletlerimiz anlık olarak takip edilmektedir." ifadesini kullandı.

Benzer bir dezenformasyonun Atatürk Barajı ile ilgili de üretildiğini ve yerinde incelemeyle kamuoyunun bilgilendirildiğini anımsatan Kirişci, "Yarın da Hatay'daki barajlarımızı yerinde inceleyeceğim. Bu süreçte resmi kurumların bilgilendirmeleri dışındaki malumata itibar edilmemesi büyük önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

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