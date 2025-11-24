Dolar
Union SG Teknik Direktörü Sebastien Pocognoli ve futbolcu Adem Zorgane, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi RAMS Park’ta basın toplantısı düzenliyor.
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (24 Kasım 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

24.11.2025 - Güncelleme : 24.11.2025
Bursa'da 23 öğrenci mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'a ziyaret
Miss Universe 2025’i Meksikalı Bosch’un kazanması, "şeffaflık" tartışmalarına yol açtı
Kızılay Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanlığından Öğretmenler Günü ziyareti
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Öğretmenler Günü'nde anıldı

