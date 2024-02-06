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6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki mezarlıkta kabir ziyareti gerçekleşiyor.
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Gündem, 6 Şubat Depremlerinin Birinci Yılı

Kazakistan, 6 Şubat depremlerinin birinci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Meiramgul Kussainova  | 06.02.2024 - Güncelleme : 06.02.2024
Kazakistan, 6 Şubat depremlerinin birinci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı

Kazakhstan

Bakanlığın resmi internet sayfasında yayımlanan mesajda, geçen yıl Türkiye’nin güneydoğusunda meydana gelen yıkıcı depremler nedeniyle Kazakistan’ın ev sahipliğinde başkent Astana’da gerçekleşen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanlarının 10. Zirvesi’nde, üye ülkelerce 6 Şubat'ın "Afetzedeleri Anma ve Dayanışma Günü" ilan edildiği hatırlatıldı.

Mesajda, "Böylesine zor bir dönemde Kazakistan, Türk Devletleri Teşkilatına üye diğer ülkelerle Türkiye’ye ilk destek veren ülkelerden oldu ve Türk birliğinin gücünü ortaya koydu." ifadesi kullanıldı.

TDT’nin dönem başkanı olarak Kazakistan’ın, Türkiye’ye söz konusu süreci hızla atlatması dileğinde bulunduğu kaydedildi.

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