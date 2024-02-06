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Spor, 6 Şubat Depremlerinin Birinci Yılı

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenleri andı

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için anma mesajı yayımladı.

Emre Doğan  | 06.02.2024 - Güncelleme : 06.02.2024
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenleri andı

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"5 yaşındaki çocuklar okula başladı, nişanlılar evlendi, askerler tezkere aldı, anneler bebeklerini kucakladı; dile kolay, tam bir sene oldu bugün. Önce 65 ardından 45 saniye içinde olup bitti her şey. Gerisi karanlık, toz ve toprak. Bugün, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümü. Acımız hala taze, merhem olmak için gayret büyük. Depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sonsuz sabır, geride kalıp sevdikleri için yaşama tutunmak zorunda olanlara kuvvet diliyoruz. Galatasaray burada, sizi hiç unutmadık ve asla unutmayacağız."

Sarı-lacivertli kulübün anma mesajında ise "Tarihin en büyük felaketlerinden biri olan Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen acı depremin üzerinden bugün tam 1 yıl geçti. Kaybettiğimiz canlarımızın mekanları cennet olsun. Ülkemizin başı sağ olsun. Nasıl ki tarihimizin en acı günlerinde yaralarımızı birlikte sarmak için var gücümüzle çalıştıysak, bugün de yarın da çalışmaya devam edeceğiz. Yitip giden canlarımızı unutmayacak, gelecek hayali kuran çocuklarımızı ve binlerce insanımızı yalnız bırakmayacağız..." denildi.

Siyah-beyazlı kulübün yayımladığı açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı saygıyla rahmetle anıyoruz. Asrın felaketinin ardından büyük bir dayanışma örneği sergileyerek tek yürek olan aziz milletimize şükranlarımızı sunuyor, ülkemizin bir daha böyle bir felaketle karşı karşıya kalmamasını temenni ediyoruz. Ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, aziz milletimize başsağlığı diliyoruz."

Profesyonel liglerdeki çok sayıda kulüp de depremlerde yaşamını yitirenler için anma mesajı paylaştı.

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