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Yaşam, Asrın felaketi, 6 Şubat Depremlerinin Birinci Yılı

Enkaz altındaki kızının elinin tutmasıyla tanınan babanın acısı dinmiyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta enkaz altındaki kızının elini tuttuğu fotoğrafla gündeme gelen baba Mesut Hançer'in acısı dinmiyor.

Sinan Doruk  | 06.02.2024 - Güncelleme : 06.02.2024
Enkaz altındaki kızının elinin tutmasıyla tanınan babanın acısı dinmiyor

Kahramanmaraş

Ebrar Sitesi'nde enkazın altında kalan 16 yaşındaki kızı Irmak Leyla Hançer'in elini tuttuğu fotoğraf karesiyle akıllara kazınan acılı baba Hançer, eşi Gülseren Hançer ve iki kızıyla felaketin yıl dönümünde Irmak Leyla'nın mezarını ziyaret etti.

Baba Hançer, AA muhabirine, yaşanan acının tarif edilemez boyutta olduğunu söyledi.

Depremlerde kızının yanı sıra aile fertlerinden de çok kayıp verdiğini ancak evlat acısının bambaşka olduğunu dile getiren Hançer, "Bu acı, hiçbir zaman tarif edilemez. Çünkü çoğu ailemi kaybettim ama bu acısı daha kötüymüş. Hepsini bastırıyor, çok kötü bir şey. Bugün kızımı yalnız bırakmamak için Ankara'dan çıkıp mezarlığa geldik. Acısı günden güne daha da çoğalıyor, hiç eksilmiyor." diye konuştu.

Kızının depreme babaannesinin evinde yakaladığını anlatan Hançer, felaketin ardından Ankara'ya gittiğini ve ardından da bir iş insanın destekleriyle başkentte yeni bir hayat kurmaya çalıştığını vurguladı.

Baba Hançer, Kahramanmaraş'a akşam saatlerinde geldiğini ve hiçbir yere uğramadan direkt mezarlığa geçtiğini anlatarak, "Her ay geliyorum. Mezarlıktan hiç bağımı koparmadım. Çünkü bizim ikinci yerimiz mezarlık." diye konuştu.

Hançer, dava süreçlerinin başladığını ve sorumlu olan kişilerden şikayetçi olduklarını sözlerine ekledi.

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