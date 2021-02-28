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Politika, 28 Şubat

Bakan Elvan: 28 Şubat demokrasi tarihimizde milli iradeyi hedef alan kara lekelerden biridir

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinin 24'üncü yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 28.02.2021
Bakan Elvan: 28 Şubat demokrasi tarihimizde milli iradeyi hedef alan kara lekelerden biridir

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "28 Şubat süreci"nin demokrasi tarihinde milli iradeyi hedef alan kara lekelerden biri olduğunu bildirdi.

Elvan, Twitter hesabından, Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinin 24'üncü yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Bakan Elvan, mesajında, "28 Şubat demokrasi tarihimizde milli iradeyi hedef alan kara lekelerden biridir. Milletimizin iradesine sahip çıkma mücadelesiyle, etkileri 1000 yıl sürecek denilen 28 Şubat darbesi de tarihin kara sayfalarında yerini almıştır." ifadelerini kullandı.

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