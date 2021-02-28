Bakan Elvan: 28 Şubat demokrasi tarihimizde milli iradeyi hedef alan kara lekelerden biridir
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinin 24'üncü yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Ankara
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "28 Şubat süreci"nin demokrasi tarihinde milli iradeyi hedef alan kara lekelerden biri olduğunu bildirdi.
Elvan, Twitter hesabından, Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinin 24'üncü yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.
28 Şubat demokrasi tarihimizde milli iradeyi hedef alan kara lekelerden biridir.— Lütfi Elvan (@lutfielvan) February 28, 2021
Milletimizin iradesine sahip çıkma mücadelesiyle, etkileri bin yıl sürecek denilen 28 Şubat darbesi de tarihin kara sayfalarında yerini almıştır.#28Şubat ‘ı yaşadım.#28ŞubatınFarkındayım https://t.co/sKCqI4pnRS
Bakan Elvan, mesajında, "28 Şubat demokrasi tarihimizde milli iradeyi hedef alan kara lekelerden biridir. Milletimizin iradesine sahip çıkma mücadelesiyle, etkileri 1000 yıl sürecek denilen 28 Şubat darbesi de tarihin kara sayfalarında yerini almıştır." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.