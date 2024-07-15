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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay Konferans Salonu'nda "Milletin Zaferine Giden Yolda Yargı" panelinde konuşuyor
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Dünya, 15 Temmuz Darbe Girişimi

New York ve Pensilvanya'da 15 Temmuz için led ekranlı kamyonlar dolaştırıldı

New York'un ünlü Times Meydanı dahil önemli alanlarında ve Pensilvanya'da, FETÖ elebaşının bulunduğu yerleşke civarında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla led ekranlı kamyonetler dolaştırıldı.

Islam Doğru  | 15.07.2024 - Güncelleme : 16.07.2024
New York ve Pensilvanya'da 15 Temmuz için led ekranlı kamyonlar dolaştırıldı Fotoğraf: Selçuk Acar - AA

New York

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının organizesinde led ekranlı kamyonetler, ABD'de vatandaşlara 15 Temmuz’u anlattı.

New York’un en işlek cadde ve alanlarında gün boyu gezen led ekranlı kamyonetlerde, "Demokrasinin Zaferi" başlığı ile hazırlanan 15 Temmuz görselleri ABD’lilerin ilgisine sunuldu.

Görsellerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz’da şehit olan vatandaşlar, Türk bayrakları ve darbe kalkışmasına karşı çıkan vatandaşlardan kareler yer aldı.

New York dışında, FETÖ elebaşının yaşadığı Pensilvanya eyaletindeki yerleşkenin etrafında da led ekranlı kamyonetler tur attı.

Times Meydanı’nda 15 Temmuz sergisi

New York'un ünlü Times Meydanı'nda ayrıca Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle sergi düzenledi.

Sergide, ABD’li vatandaşlara ve turistlere, 15 Temmuz darbe kalkışması, Türk milletinin direncini ve şehitleri anlatan yaklaşık 30 fotoğraf gösterildi.

Serginin açılışında TASC adına açıklama yapan yönetim kurulu üyesi Nevzat Tuncel, "Bugün, 15 Temmuz darbe girişiminin 8. yıldönümünde, demokrasiye ve milletin iradesine yapılan hain saldırıyı bir kez daha hatırlıyor ve şehitlerimizi rahmetle anıyoruz." dedi.

Tuncel, 15 Temmuz gecesinde, Türk halkının birlik ve beraberlik içinde demokrasiye sahip çıktığını ve darbecilere karşı büyük bir destan yazdığını belirterek, "ABD'deki Türk toplumu olarak, vatanımızın her zaman yanındayız. Birlik ve beraberlik içinde, her türlü dezenformasyona rağmen Türkiye ve ABD'nin müttefiklik ilişkisinin güçlenmesi için çalışmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz ruhunu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak en önemli görevlerimizdendir." diye konuştu.​​​​​​​


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