Müzik susacak, çalışanlar ay yıldızlı tişört giyecek

FETÖ'cü askerlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde şehit olan 2 polis memurunun aziz hatırasına saygı için saldırının gerçekleştiği otelde 15 Temmuz gecesi müzik çalınmayacak, otel sahibi ve tüm çalışanlar ay yıldızlı tişört giyecek.

MUĞLA - Sabri Kesen

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişi gecesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde şehit olan 2 polis memurunun aziz hatırasına saygı için saldırının gerçekleştiği otelde 15 Temmuz gecesi müzik çalınmayacak, çalışanlar ay yıldızlı tişört giyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 15 Temmuz 2016 gecesi suikast girişiminde bulunulan Marmaris'teki otelde, şehit olan polislerin hatırası da göz önüne alınarak, hain darbe girişiminin yıl dönümü gecesinde müziği susturma kararı alındı.

Otelin genel müdür yardımcısı Cihan Baykara, konum ve pozisyon ayrımı yapılmadan 15 Temmuz günü bütün çalışanların ve yöneticilerin Türk bayraklı tişört giyeceğini söyledi.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 15 Temmuz'da otelin çalışanlarının birlik ve beraberlik görüntüsü vereceğini belirten Baykara, "500 personelimiz pozisyon ayrımı yapılmadan kırmızı Türk bayraklı tişörtlerle çalışacak. Ayrıca otelin hiçbir bölümünde müzik yayını yapılmayacak. Şehitlerimize saygı için sessizlik ortamı sağlanmış olacak." dedi.

Çatışma izleri muhafaza ediliyor

Bu arada, FETÖ'nün darbe girişiminin hafızalardan silinmemesi adına saldırının gerçekleştiği otel odalarında, Başkan Erdoğan'ın toplantı yaptığı odada ve o gece koruma polislerinin bulunduğu binadaki tüm izler muhafaza ediliyor.

AA muhabirinin görüntülediği odalar, o hain gecede yaşanan dehşeti yansıtıyor. Kırık aynalar, delik duvarlar, parçalanmış eşyalar, kurşun izleri, suikast timinin gözü dönmüşlüğünü anlatmaya yetiyor.

Koruma polislerinden birine ait olan ve o gece yaşanan karmaşada yere düşen kelepçe ile yan tarafındaki kanepede çok sayıda kurşun izi de hain girişimin yaşattığı travmayı ortaya koyuyor.