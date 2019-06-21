Milli Savunma Bakanı Akar: Hainler layık oldukları cezayı buldular
Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay çatı davasında verilen cezalarla ilgili, "Bu hainler, alçaklar Türk adaleti karşısında layık oldukları cezayı buldular." dedi.
Ankara
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay çatı davasında verilen cezalarla ilgili, "Bu hainler, alçaklar Türk adaleti karşısında layık oldukları cezayı buldular." dedi.
Doğu Akdeniz konusunda da değerlendirmelerde bulunan Akar, "Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkına, hukukuna tasallut edilirse müsaade etmeyeceğimizi oldubittileri mutlaka sonlandıracağımızı her zaman söyledik." ifadelerini kullandı.
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