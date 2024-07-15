Dolar
33.04
Euro
36.04
Altın
2,412.66
ETH/USDT
3,348.90
BTC/USDT
62,667.00
BIST 100
11,064.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
15 Temmuz Şehitler Makamı’ndan yayındayız.
logo
Dünya, 15 Temmuz Darbe Girişimi

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "15 Temmuz gecesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve beraberliğine kasteden hainler, Türk milletinin güçlü iradesi ve kahraman güvenlik güçlerinin fedakarlıkları sayesinde başarısızlığa uğratılmışlardır." ifadesini kullandı.

Mehmet Kemal Firik  | 15.07.2024 - Güncelleme : 15.07.2024
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Lefkoşa

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, büyük Türk milletinin demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkma kararlılığını 15 Temmuz'da tüm dünyaya gösterdiğine işaret ederek, o gece vatanını canından aziz bilen Türk milletinin tankların, mermilerin karşısında dimdik durarak destan yazdığını belirtti.

Tatar, hain darbe girişiminin yıl dönümünde, demokrasiye ve milli iradeye her zaman bağlı olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve beraberliğine kasteden hainler, Türk milletinin güçlü iradesi ve kahraman güvenlik güçlerinin fedakarlıkları sayesinde başarısızlığa uğratılmışlardır. Cumhuriyetin bölünmez birlik ve beraberliği için canlarını feda ederek, demokrasinin ve bağımsızlığın teminatı olan şehitlerin hatırası önünde saygıyla eğiliyor, minnet ve rahmetle anıyorum. Gazilerimize de şükranlarımı sunuyor, sağlık ve huzur dolu bir yaşam diliyorum."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yerlikaya'dan "Ahmet'im, Mehmet'im, Şehitlerim" belgeseli paylaşımı
Edirne Valisi Sezer Kapıkule'den yolcu ve araç girişinde dün rekor kırıldığını belirtti
Darbe girişiminin "dilsiz şahitleri" Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde sergileniyor
Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı
Emine Erdoğan: Vatan aşkıyla göğsünü siper eden tüm kahramanlarımıza minnettarız

Benzer haberler

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "15 Temmuz" mesajı: PKK neyse FETÖ aynısıdır

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı Pekin: 15 Temmuz, çok büyük destansı bir savunma

Emine Erdoğan'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı

Emine Erdoğan'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 15 Temmuz mesajı, İletişim Başkanlığı'ndaki dijital gösterim ekranında yayınlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 15 Temmuz mesajı, İletişim Başkanlığı'ndaki dijital gösterim ekranında yayınlandı
Ticaret Bakanı Bolat: Milletimiz ile el ele vererek 15 Temmuz ruhunu yaşatmaya devam edeceğiz

Ticaret Bakanı Bolat: Milletimiz ile el ele vererek 15 Temmuz ruhunu yaşatmaya devam edeceğiz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet