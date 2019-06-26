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Türkiye, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Kara Harp Okulu davasında 19'u ağırlaştırılmış 47 müebbet

Kara Harp Okulu'ndaki darbe girişimi davasında, olay tarihinde okul dekanı olan eski tuğgeneral Acar ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Davada 19 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 28 sanığa ise müebbet hapis cezası verildi.

İsmet Karakaş,Serdar Açıl,Ertuğrul Subaşı   | 26.06.2019
Kara Harp Okulu davasında 19'u ağırlaştırılmış 47 müebbet

Ankara

Kara Harp Okulu'ndaki darbe girişimi davasında, olay tarihinde okul dekanı olan eski tuğgeneral Kerim Acar, ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

Davada 19 sanık ağırlaştırılmış müebbete, 28 sanık ise müebbet hapse mahkum edildi.

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