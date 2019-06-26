Kara Harp Okulu davasında 19'u ağırlaştırılmış 47 müebbet
Kara Harp Okulu'ndaki darbe girişimi davasında, olay tarihinde okul dekanı olan eski tuğgeneral Acar ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Davada 19 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 28 sanığa ise müebbet hapis cezası verildi.
Ankara
Kara Harp Okulu'ndaki darbe girişimi davasında, olay tarihinde okul dekanı olan eski tuğgeneral Kerim Acar, ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.
Davada 19 sanık ağırlaştırılmış müebbete, 28 sanık ise müebbet hapse mahkum edildi.
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