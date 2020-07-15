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15 Temmuz kahramanlarından şehit Ömer Halisdemir’in Niğde’deki kabri, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında ziyaretçi akınına uğruyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel olayının yaşandığı Rize’nin Çayeli ilçesi Madenli beldesindeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK Komuta Kademesi ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen törene katıldı.
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Türkiye, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Halisdemir'i şehit edenler arasında hayatını kurtardığı öğrencisinin de olduğu ortaya çıktı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, darbeci generali vurduktan sonra şehit olan Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, ağabeyini şehit edenler arasında, daha önce hayatını kurtardığı bir öğrencisinin de bulunduğunu söyledi.

Abdullah Özkul,Ergün Haktanıyan   | 15.07.2020
Halisdemir'i şehit edenler arasında hayatını kurtardığı öğrencisinin de olduğu ortaya çıktı

Niğde

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, ağabeyini şehit edenler arasında, daha önce hayatını kurtardığı bir öğrencisinin de bulunduğunu söyledi.

15 Temmuz darbe girişiminin kahramanı şehit Halisdemir'in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde bulunan şehitlikteki kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Şehidi ziyaret edenler, kabri başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua ediyor.

"Sadece Ömer Halisdemir değil, herkes büyük bir kahramanlık yaptı"

Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 yıl geçmesine rağmen kendilerini yalnız bırakmayan Türk halkına teşekkür etti.

Vatandaşların, ağabeyinin kabrini sürekli ziyaret ettiğini belirten Halisdemir, şunları kaydetti:

"Bu durum bizi gururlandırıyor. 15 Temmuz; böl, parçala, işgal et projesiydi. Hain bir kalkışmaydı. Ordumuzun içine sızan bir avuç hain, böyle bir kalkışmaya teşebbüs etti. Başkomutanımızın milletimize seslenişiyle milletimiz, devletine, vatanına, liderine sahip çıkarak onları etkisiz hale getirdi. Burada Ömer Halisdemir de aldığı emirle o haini indirdi. Ülkenin kaderini değiştirerek Türk halkının gönlünde kahraman oldu. Sadece Ömer Halisdemir değil, o gece 15 Temmuz'a direnen başta Cumhurbaşkanımız da dahil herkes büyük bir kahramanlık yaptı."

Kardeş Halisdemir, ordunun içine sızan cuntacıların kendi silahıyla, tankıyla, uçağıyla vurulan millete aynı mağduriyeti yaşattığına dikkati çekerek "Ömer Halisdemir, hayatını kurtardığı bir öğrencisi ve silah arkadaşları gibi görünenler tarafından şehit edildi. Milletimiz de aynı mağduriyeti yaşadı. Ağabeyimi şehit edenler arasında bir öğrencisi vardı, daha önce eğitimde onun hayatını kurtarmıştı. Ömer Halisdemir orada yeni değildi, 20 yıldır görev yapıyordu, aralarında hayatını kurtardıkları da vardı." ifadelerini kullandı.

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