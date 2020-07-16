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Türkiye, 15 Temmuz Darbe Girişimi

'Futbolda şike' davasında Yargıtayın bozma ilamına uyulması kararı

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay 5. Ceza Dairesinin "Futbolda şike" davasında, aralarında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 36 sanık hakkındaki beraat kararlarının usulden bozulması hükmüne uyulmasına karar verdi.

Başak Akbulut Yazar,Aleyna Sevim   | 16.07.2020
'Futbolda şike' davasında Yargıtayın bozma ilamına uyulması kararı Fotoğraf: İsa Terli/AA

İstanbul
"Futbolda şike" davasının İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmasında, sanık ve avukatların bozma ilamına karşı beyanları alındı.

Beyanların alınmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Yargıtay 5. Ceza Dairesinin, aralarında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, eski Fenerbahçe yöneticisi Şekip Mosturoğlu'nun da bulunduğu 36 sanık hakkında verilen beraat kararlarının usulden bozulması ilamına uyulmasına hükmetti.

Heyet, sanıklar Aziz Yıldırım, Abdullah Başak, Selim Kımıl, İlhan Yüksel Ekşioğlu ve Ahmet Çelebi hakkındaki dosyanın ayrılmasına, duruşmanın da 6 Kasım'a ertelenmesine karar verdi.

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