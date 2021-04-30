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Türkiye, 15 Temmuz Darbe Girişimi

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul ve İzmir merkezli operasyonda toplam 159 tutuklama

İzmir ve İstanbul merkezli 62 il ile KKTC'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda toplam 159 kişi tutuklandı.

Meriç Ürer   | 30.04.2021
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul ve İzmir merkezli operasyonda toplam 159 tutuklama

İzmir

İzmir ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen ortak soruşturma kapsamında FETÖ'nün örgütsel iletişim ağına dahil oldukları tespit edilen 459'u muvazzaf 532 kişiye yönelik 26 Nisan'da başlatılan ve güvenlik birimlerince "Halisdemir-1" adı verilen operasyonda gözaltı sayısı 456'ya ulaştı.

Operasyonun İzmir ayağında 274 şüpheliden yakalanan 251'inin işlemleri tamamlandı.

Bazı şüphelilerin sağlık durumu ve operasyon tarihinden önce işlem yapılması nedeniyle gözaltı kararı iptal edilirken 11 şüpheli itirafçı olmaları nedeniyle emniyetten serbest bırakıldı.

Tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliklerine sevk edilen 221 şüpheliden 94'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 127'si tutuklandı.

Operasyonda 258 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılan İstanbul ayağında ise gözaltındaki 205 kişinin 145'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 32'si tutuklandı. 28 şüpheli de faydalı itirafçı oldukları gerekçesiyle serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ederken aranan bazı şüphelilerin yurt dışında olduğu, bazılarının ise muvazzaf olmayan eski askeri okul öğrencilerinden oluştuğu öğrenildi.- Operasyon

İzmir ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü ortak soruşturma kapsamında FETÖ'nün örgütsel iletişim modeline uygun aranma kaydı suretiyle terör örgütüne özgü örgütsel iletişim ağına dahil oldukları tespit edilen ve bir kısmı hakkında örgüt mensubu olduklarına dair itirafçı beyanı gibi deliller bulunan İstanbul'da 216'sı muvazzaf 258 şüpheli, İzmir'de 243'ü muvazzaf 274 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.


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