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Türkiye, 15 Temmuz Darbe Girişimi

FETÖ üyeliğinden aranan firari eski Danıştay üyesi Kasım Davas, Ankara'da yakalandı

Zafer Fatih Beyaz   | 20.03.2021
FETÖ üyeliğinden aranan firari eski Danıştay üyesi Kasım Davas, Ankara'da yakalandı

Ankara

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen eski Danıştay üyesi Kasım Davas, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) ortak operasyonuyla Ankara'da yakalandı.

"Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Davas'ın, Çankaya ilçesinde lüks bir sitede saklandığı tespit edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ve MİT'in söz konusu adrese ortak düzenlediği operasyonda, Davas aracıyla kaçmaya çalışırken sitenin girişinde gözaltına alındı.

FETÖ itirafçısı eski Gemlik Kaymakamı Cahit Işık'ın, ifadesinde Davas'ın örgütün sözde "Trabzon yargı ve kaymakamlar imamı" olduğunu belirterek, "Kendileriyle ayda bir toplantı gerçekleştirdiği" şeklinde beyanda bulunduğu belirtildi.

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