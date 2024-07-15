Bakan Fidan: Aziz milletimiz, bağımsızlığına kasteden gerek asli gerek vekil güçlere asla geçit vermeyecektir
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Aziz milletimiz, bağımsızlığına kasteden gerek asli gerek vekil güçlere asla geçit vermeyecektir. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.
Ankara
Bakan Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, devletin en hassas organlarına istihbarat örgütü gibi sızan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), emniyet ve yargı içindeki unsurlarıyla hazırladığı 7 Şubat ve 17-25 Aralık komplolarının başarısızlığı neticesinde deşifre olduğunu hatırlattı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun! 🇹🇷— Hakan Fidan (@HakanFidan) July 15, 2024
Devletimizin en hassas organlarına bir istihbarat örgütü gibi sızan FETÖ, emniyet ve yargı içindeki unsurlarıyla hazırladığı 7 Şubat ve 17/25 Aralık komplolarının başarısızlığı neticesinde deşifre olmuştu.
Bu terör…
Terör örgütünün 15 Temmuz'da ordu içindeki uzantılarını kullanarak darbe yoluyla devleti ele geçirme teşebbüsünün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türk milleti tarafından akamete uğradığını belirten Fidan, şunları kaydetti:
"15 Temmuz destanı akabinde FETÖ'ye karşı yürütülen topyekün mücadele, Türk milletinin iradesini gasbetmeye yeltenenlerin cezasız kalmayacağını bir kez daha göstermiştir. Ülkemizde çökertilen bu örgütün yurt dışındaki üyelerini yargı önüne çıkarmak için her türlü adımı kararlılıkla atmaya devam ediyoruz. Aziz milletimiz, bağımsızlığına kasteden gerek asli gerek vekil güçlere asla geçit vermeyecektir. Bu uğurda canlarını veren 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.