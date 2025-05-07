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Politika

AK Parti'nin "dış politikada ortak söylem" toplantılarının ilk turu tamamlandı

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığınca, milletvekillerine yönelik düzenlenen, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Türkiye dış politikasını anlattığı, istişare ve değerlendirme toplantılarının ilk turu tamamlandı.

Mümin Altaş, Betül Bilsel  | 07.05.2025 - Güncelleme : 07.05.2025
AK Parti'nin "dış politikada ortak söylem" toplantılarının ilk turu tamamlandı

Ankara

AA muhabirinin parti kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Türk dış politikasının, bakanlık, parlamento ve parti düzeyinde, etkin bir iletişim ve koordinasyon çerçevesinde ilerlemesi ve parlamenter diplomasiyi güçlendirmek için milletvekilleriyle 4 ayrı toplantı düzenlendi.

Marmara, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz ve son olarak İç Anadolu bölgesi milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantılarda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dış politikaya ilişkin sunum yaptı.

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Bakan Fidan, İsrail'in Gazze'de devam eden katliamları, Suriye'deki yeni yönetim, ikinci Trump döneminde ABD ile ilişkiler, dünya ticaret gündemi, Yemen'deki olaylar, Rusya- Ukrayna savaşı, Avrupa'da yükselen aşırı sağ, Irak'taki güncel durum, Balkanlar'daki gerilim, BRICS, Avrupa Birliği ile ilişkiler, vize muafiyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanınması, kültür diplomasisi, Mavi Vatan kapsamında Yunanistan ile ilişkiler, Türk Devletleri Teşkilatı'nın güncel durumu, Türkiye'nin Etiyopya-Somali sorunundaki arabulucu rolü, ülkelerin güvenlik ihtiyacı ve silahlanmanın artışı gibi birçok güncel meseleler hakkında milletvekillerini bilgilendirdi.

Milletvekillerinin sorularını tek tek cevaplandıran Bakan Fidan'ın AK Parti milletvekilleriyle bir araya gelerek, çalışmaları aktarma ve alınan geri bildirimler ile yönlendirme ve tavsiyeler doğrultusunda sağlıklı kararlar almanın büyük önem taşıdığını aktardığı öğrenildi.

Toplantıda, Fidan'ın Türkiye dış politikasının her zaman dinamik bir süreçten geçtiğini ancak son dönemlerde bu dinamizmin daha da derinleştiğini, konuların çeşitlendiğini, katmanlı hale geldiğini ifade ettiği belirtildi.

Fidan'ın, küresel ve bölgesel sorunlara, AK Parti'nin değerlerini esas alarak çözüm üretmek için çalıştıklarını vurguladığı dile getirildi.

Partinin diplomatik süreçleri milletvekilleriyle paylaşıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya da toplantılarda, milletvekillerine, birimin çalışmaları ile AK Parti'nin farklı ülkelerden iktidar partilerinin de aralarında bulunduğu siyasi partilerle imzaladığı mutabakatlara ilişkin bilgi verdi.

Sırakaya, bugüne kadar 16 siyasi partiyle anlaşmalar imzaladıklarını, gelecek dönemde başta Vietnam, Japonya, Güney Kore ve Endonezya iktidar partileri olmak üzere mutabakat metni imzaladıkları ülkeleri genişletme çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.

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