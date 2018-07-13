AA'nın 15 Temmuz fotoğrafları sergisi ATO'da açıldı

Anadolu Ajansının 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesi ve sonrasında çekilen fotoğraflarından oluşan "15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Sergisi" Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) açıldı.

ANKARA

ATO Başkanı Gürsel Baran, açılışta yaptığı konuşmada, sergide Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) gerçekleştirdiği darbe girişimi sırasında ve sonrasında çekilen fotoğrafların yer aldığını söyledi.

Baran, "Tarihe önemli bir not düşen bu fotoğraflar, milletimiz tarafından yazılan kahramanlık destanını gözler önüne seriyor. Bu anlamlı fotoğrafları bizlerle paylaştıkları için Anadolu Ajansının yetkililerine teşekkür ediyorum, foto muhabiri arkadaşlarımı da kutluyorum." dedi.

Türkiye'nin 15 Temmuz gecesi çok önemli bir badire atlattığını vurgulayan Baran, asker üniformasını giymiş FETÖ mensuplarının ülke tarihinin en acımasız darbe girişimini gerçekleştirdiğini ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunduğunu, TBMM'nin bombalandığını ve vatandaşların üzerine ateş açıldığını hatırlattı.

Baran, darbe girişimi sırasında 250 kişinin şehit olduğunu, 2 bin 500'ün üzerinde kişinin yaralandığını ifade ederek, Çanakkale'yi 1915'te geçilmez yapan ruhun 15 Temmuz'da yeniden ortaya çıktığını kaydetti.

Bu ruhun ülkenin birlik ve beraberliğinin çimentosu olduğunun altını çizen Baran, "Aziz milletimiz 15 Temmuz gecesi Çanakkale ruhunun ölmediğini, vatan söz konusu olduğunda bu milletin her bir ferdinin tıpkı Çanakkale'de olduğu gibi tereddüt etmeden canını ortaya koyabileceğini bütün dünyaya göstermiştir. Bizden sonraki nesillerin de bu ruhu kaybetmemesi için 15 Temmuz'u unutturmadık ve unutturmayacağız." diye konuştu.

Baran, darbe girişiminde bulunan ihanet şebekesinin ekonomide bir kaos beklediğini, buna karşın devletin 15 Temmuz sürecini çok iyi yönettiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde ekonominin çok daha güçleneceğini belirten Baran, iş adamlarının karşılaştığı bürokratik engellerin ortadan kalkacağını söyledi.

"Her yerde gururla anlattığımız bir dönemi yaşadık"

AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan da sergide emeği geçenlere teşekkür ederek, 15 Temmuz'un gerek Türkiye gerek dünya açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Erdoğan, 15 Temmuz'un "milli birlik ve demokrasi zaferi" olarak anılması gerektiğini kaydederek, "Bu uğurda canlarını feda eden şehitlerimizden, kendini cesurca ortaya koyan gazilerimizden Allah razı olsun. Gurur duyduğumuz, her yerde gururla anlattığımız bir dönemi yaşadık. Bu zafer, Türk milletine nasip oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Darbe girişiminin ardından Türkiye'nin demokrasiden taviz vermeyen konumunu da sürdürdüğünü vurgulayan Erdoğan, bu anlamda Türkiye'yi takdir edenlerin sayısının fazla olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından 33 fotoğraftan oluşan sergi Baran ve Erdoğan tarafından açıldı. Sergi, 20 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.