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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında TBMM'deki Şehitler Anıtı'nda düzenlenen anma töreninde konuşuyor 15 Temmuz kahramanlarından şehit Ömer Halisdemir’in Niğde’deki kabri, 15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıl dönümünde vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, takımın kamp yaptığı Avusturya’da basın toplantısı düzenliyor
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Gündem, 15 Temmuz Darbe Girişimi

15 Temmuz şehidi Ferhat Koç'un annesi Nejla Koç: Acım büyük ama gururum da büyük

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen polis memuru Ferhat Koç, Tokat'ın Turhal ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Ekber Türkoğlu   | 15.07.2022
15 Temmuz şehidi Ferhat Koç'un annesi Nejla Koç: Acım büyük ama gururum da büyük Fotoğraf: Ekber Türkoğlu/AA

Tokat

Turhal Kaymakamlığınca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, şehit Koç'un Yazıtepe köyündeki kabri ziyaret edildi. İlçe Müftüsü Ali Erbaş'ın dua etmesinin ardından şehidin mezarına kırmızı gül bırakıldı.

Şehidin annesi Nejla ve babası Mustafa Koç, FETÖ'ye tepki gösterdi.

Nejla Koç, AA muhabirine, oğlunun şehadetinin üzerinden 6 yıl geçtiğini ama acısının halen hafiflemediğini söyledi.

Ateşin düştüğü yeri yaktığını vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

"Kurban olduğum Allah, hainlerin yüzünü bu dünyada da öteki dünyada da güldürmesin. Zaten öteki dünyada cehennemlikler. Bu dünyada da gülmesinler, biz nasıl gülmediysek. Acım büyük ama gururum da büyük. Çocuğumun suçu yok. Suçsuzlar mezarda. Benim gül gibi yavrumun hakkını nerede verecekler? İki elim yakalarında olsun inşallah. Tüm ailelere Allah sabır versin. Rabb'im her şeyi biliyor. Yarına kalır ama yanlarına kalmaz. Allah inşallah onların yanına koymayacak. Öbür dünyada alacağız hakkımızı."

Baba Mustafa Koç da tüm şehitlere rahmet dileyerek, "Hainleri de Allah kahreylesin. Cehennemin dibine kadar yerleri var. Allah bildiği gibi etsin." dedi.

Anma programına Turhal Kaymakamı Ali Gökay, Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, Şenyurt Belediye Başkanı Cafer Ünal Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Aydemir Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Nadir Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Aksoy Ağtürk, AK Parti Turhal İlçe Başkanı Yusuf Karakoyun ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.


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