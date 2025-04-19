"Narkokapan-Ankara Operasyonu" kapsamında 29 şüpheli daha tutuklandı
"Narkokapan-Ankara Operasyonu" kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 29'u daha tutuklandı.
Ankara
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 17 Nisan'dan itibaren Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
- "Narkokapan-Ankara Operasyonu" kapsamında 138 şüpheli daha tutuklandı
- "Narkokapan-Ankara Operasyonu" kapsamında 32 şüpheli tutuklandı
- "Narkokapan-Ankara Operasyonu"nda gözaltına alınanların sayısı 602'ye yükseldi
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 119 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunlardan 93'ü yakalanırken, gözaltına alınan 30 şüpheliden 29'u çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bir şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulandı.
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Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Soruşturma, bir başsavcıvekili koordinesinde 4 savcı tarafından yürütülüyor.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından dün yapılan açıklamada ise soruşturma kapsamında 92 şüphelinin yakalandığı, 32'sinin tutuklandığı belirtilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.