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Narkokapan-İstanbul Operasyonu'nda 119 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkokapan-İstanbul Operasyonu'nda 119 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 70'inin tutuklandığını bildirdi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 16.05.2025 - Güncelleme : 16.05.2025
Narkokapan-İstanbul Operasyonu'nda 119 şüpheli yakalandı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, İstanbul'da "Torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarının uyuşturucu ticaretini sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden yürütüldüğünün tespit edildiğini belirtti.

Bu kapsamda uyuşturucu madde satıcılarına yönelik Narkokapan-İstanbul Operasyonu düzenlendiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, operasyonda 119 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 70'inin tutuklandığını, 16'sı hakkında adli kontrol kararı verildiğini aktardı.

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Yerlikaya, "Operasyondaki hedefimiz özellikle gençlerimize musallat olan mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan 'Torbacı’' diye tabir edilen sokak satıcılarıydı." ifadelerini kullandı.

Operasyonun hazırlıklarının 7 ay sürdüğüne değinen Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca, İstanbul'un Esenyurt, Eyüpsultan, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Sarıyer, Beyoğlu, Zeytinburnu, Avcılar, Büyükçekmece, Şişli, Kağıthane, Beşiktaş ve Arnavutköy ilçelerinde narkotik, istihbarat ve asayiş ekiplerinden oluşan 432 jandarma personeli, 55 jandarma asayiş timi, 8 özel eğitimli narkotik köpeği ve 3 jandarma motorlu asayiş timinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi. Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden o zehir tacirlerine bir kez daha net bir şekilde gösterdik, girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır. Gençlerimize dokunmaya kalkarsanız, bunun bedelini hukuk önünde ödersiniz."

Yerlikaya, operasyonları düzenleyenleri tebrik ederek, uyuşturucu satıcıları ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

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