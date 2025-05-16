Narkokapan-İstanbul Operasyonu'nda 119 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkokapan-İstanbul Operasyonu'nda 119 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 70'inin tutuklandığını bildirdi.
Ankara
Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, İstanbul'da "Torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarının uyuşturucu ticaretini sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden yürütüldüğünün tespit edildiğini belirtti.
“NARKOKAPAN-İSTANBUL operasyonumuzda 119 torbacı gözaltına alındı.”— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 16, 2025
Uyuşturucu Madde satıcılarına yönelik eş zamanlı olarak İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz operasyonlarda; 119 torbacı yakalandı.
❌ 70'i TUTUKLANDI.
❌ 16'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin… pic.twitter.com/CQpcv0TcWI
Bu kapsamda uyuşturucu madde satıcılarına yönelik Narkokapan-İstanbul Operasyonu düzenlendiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, operasyonda 119 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 70'inin tutuklandığını, 16'sı hakkında adli kontrol kararı verildiğini aktardı.
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Yerlikaya, "Operasyondaki hedefimiz özellikle gençlerimize musallat olan mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan 'Torbacı’' diye tabir edilen sokak satıcılarıydı." ifadelerini kullandı.
Operasyonun hazırlıklarının 7 ay sürdüğüne değinen Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca, İstanbul'un Esenyurt, Eyüpsultan, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Sarıyer, Beyoğlu, Zeytinburnu, Avcılar, Büyükçekmece, Şişli, Kağıthane, Beşiktaş ve Arnavutköy ilçelerinde narkotik, istihbarat ve asayiş ekiplerinden oluşan 432 jandarma personeli, 55 jandarma asayiş timi, 8 özel eğitimli narkotik köpeği ve 3 jandarma motorlu asayiş timinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi. Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden o zehir tacirlerine bir kez daha net bir şekilde gösterdik, girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır. Gençlerimize dokunmaya kalkarsanız, bunun bedelini hukuk önünde ödersiniz."
Yerlikaya, operasyonları düzenleyenleri tebrik ederek, uyuşturucu satıcıları ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.