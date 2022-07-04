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Kadın Milli Voleybol Takımı, gümüş madalya elde etti

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda finalde İtalya'ya 3-1 yenilen Kadın Milli Voleybol Takımı, gümüş madalya elde etti.

Muhammed Boztepe, Fatih Gazioğlu, Doğa Kırmızıoğlu   | 04.07.2022
Kadın Milli Voleybol Takımı, gümüş madalya elde etti

Ankara

Milli Voleybol Takımı, ​​​​​​​Palais Sports Hammou Boutlelis Salonu'nda İtalya ile final karşılaşmasına çıktı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş'ın da izlediği maçta rakibine 24-26, 20-25, 25-22 ve 22-25'lik setlerle 3-1 kaybeden milliler, organizasyonu gümüş madalyayla tamamladı.

Milli takım adına maçın skoreri 15 sayıyla İlkin Aydın oldu.

Mili tekvandocular 1 altın, 1 bronz madalya kazandı

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli tekvandocu Nafia Kuş altın, Ömer Faruk Dayıoğlu ise bronz madalya kazandı.

Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda kadınlar +67kg kiloda Nafia Kuş ile erkekler 58 kiloda Ömer Faruk Dayıoğlu tatamiye çıktı.

Nafia Kuş, finalde karşılaştığı Faslı Fatima-Ezzahra Aboufaras'ı 5-0 yenerek altın madalya kazandı.

Ömer Faruk Dayıoğlu ise yarı finalde karşılaştığı Faslı rakibi Omar Lakehal'e 26-23 yenilerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, yüzmede bir gümüş ve üç bronz madalya elde etti

19. Akdeniz Oyunları yüzme branşında Türkiye, bir gümüş ve üç bronz madalya kazandı.

Cezayir'in Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda, yüzme branşında bazı kategorilerde finaller yapıldı.

Kadınlar 200 metre bireysel karışık finalinde yarışan Viktoria Zeynep Güneş, 2:12.26'lık süresiyle ikinci, Deniz Ertan ise 2:14.15'le üçüncü oldu. Bu kategoride altın madalyayı ise 2:12.19'luk derecesiyle İtalyan Sara Franceschi kazandı.

Takımlarda ise 4x100 metre karışık bayrak finalleri yapıldı.

Kadınlarda Ekaterina Avramova, Viktoria Zeynep Güneş, Deniz Ertan ve İlknur Nihan Çakıcı'nın yer aldığı Türkiye, 4:07.31'lik zamanla üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkeklerde ise Berke Saka, Berkay Ömer Öğretir, Ümit Can Güreş ve Baturalp Ünlü'nün mücadele ettiği ay-yıldızlı ekip, 3:36.29'luk dereceyle bronz madalyaya ulaştı.

Finallere kalan milli sporculardan, erkekler 50 metre serbest stilde Emre Sakçı, 22.37'lik süresiyle dördüncülük, 200 metre kelebekte Polat Uzer Turnalı ise 2:00.54'le altıncılık elde etti.

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