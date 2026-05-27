Putin doputovao u zvaničnu posjetu Kazahstanu

Predsjednik Rusije Vladimir Putin doputovao je u glavni grad Kazahstana Astanu u državnu posjetu, saopštio je u srijedu Kremlj.

Ruskog lidera lično je dočekao predsjednik Kazahstana Kasim-Žomart Tokajev, navodi se u saopštenju.

Ovo će biti 39. susret aktuelnih lidera Rusije i Kazahstana.

Putinova posjeta je posebna jer je, suprotno protokolu, riječ već o drugoj državnoj posjeti u okviru jednog predsjedničkog mandata.

Nakon dolaska na aerodrom, Putin i Tokajev trebalo bi da se upute ka rezidenciji kazahstanskog predsjednika, Kedrovy Domu (Kući kedra), gdje će uz radni ručak imati razgovor u užem formatu.