Turska i Kazahstan potpisali sporazum o saradnji u oblasti odbrambene industrije

Gökhan Ergöçün
14 Maj 2026•Ažuriranje: 14 Maj 2026
Turska i Kazahstan potpisali su sporazum o unapređenju saradnje u oblasti odbrane, objavio je u četvrtak Haluk Gorgun, šef Sekretarijata odbrambene industrije Turske, javlja Anadolu.
U okviru posjete predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana Kazahstanu, turska delegacija prisustvovala je ceremoniji potpisivanja i zajedničkoj konferenciji za novinare koju je organizovao predsjednik Kazahstana Kassym-Jomart Tokayev, napisao je Gorgun na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.
"U oblasti odbrambene industrije potpisan je važan sporazum koji će dalje unaprijediti saradnju Turske i Kazahstana", rekao je.
Rekao je da mehanizmi saradnje između dvije zemlje, povezani duboko ukorijenjenim vezama prijateljstva, doprinose jačanju njihovih strateških odnosa, produbljivanju institucionalnog angažmana i razvoju zajedničkih kapaciteta.