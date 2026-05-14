Turska i Kazahstan potpisali sporazum o saradnji u oblasti odbrambene industrije Mehanizmi saradnje doprinose jačanju strateških odnosa Turske i Kazahstana, kazao je šef Sekretarijata odbrambene industrije Turske

Turska i Kazahstan potpisali su sporazum o unapređenju saradnje u oblasti odbrane, objavio je u četvrtak Haluk Gorgun, šef Sekretarijata odbrambene industrije Turske, javlja Anadolu.

U okviru posjete predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana Kazahstanu, turska delegacija prisustvovala je ceremoniji potpisivanja i zajedničkoj konferenciji za novinare koju je organizovao predsjednik Kazahstana Kassym-Jomart Tokayev, napisao je Gorgun na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

"U oblasti odbrambene industrije potpisan je važan sporazum koji će dalje unaprijediti saradnju Turske i Kazahstana", rekao je.

Rekao je da mehanizmi saradnje između dvije zemlje, povezani duboko ukorijenjenim vezama prijateljstva, doprinose jačanju njihovih strateških odnosa, produbljivanju institucionalnog angažmana i razvoju zajedničkih kapaciteta.