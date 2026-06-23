Putin: Uslov za pregovore s Ukrajinom sporazumi iz Anchoragea, Istanbula i stanje na terenu Ruski predsjednik tvrdi da je pregovarački proces prekinut na inicijativu Ukrajine

Rusija je spremna za pregovore s Ukrajinom na osnovu sporazuma iz Anchoragea i Istanbula, te realnosti na terenu, izjavio je u utorak predsjednik Vladimir Putin, prenosi Anadolu.

Govoreći na sastanku sa vladinim zvaničnicima, Putin je podcrtao da je pregovarački proces prekinut na inicijativu Ukrajine.

„Rusija je spremna za mirovne pregovore s Ukrajinom – na osnovu sporazuma postignutih u Istanbulu“, rekao je on. „Na osnovu sporazuma postignutih u Istanbulu, na osnovu modaliteta o kojima se razgovaralo u Anchorageu i, što je najvažnije, na osnovu realnosti na terenu.“

Putin je kazao da Ukrajina pokušava stvoriti povoljne uslove za sebe uoči mogućeg nastavka zastojem pogođenih mirovnih pregovora izvođenjem napada unutar Rusije.

Rusija i Ukrajina provele su prošle godine u Istanbulu tri runde obnovljenih mirovnih pregovora – 16. maja, 2. juna i 23. jula – što je rezultiralo velikim razmjenama zarobljenika i nacrtima memoranduma koji ocrtavaju pozicije obje strane za potencijalni mirovni sporazum.

Predsjednici SAD-a i Rusije kasnije su se sastali u Anchorageu, gradu u američkoj saveznoj državi Aljasci, što je dovelo do mirovnog plana od 28 tačaka, koji je kasnije revidiran na 20 tačaka. Navodi se, međutim, da je Ukrajina odbila bilo kakve teritorijalne ustupke.

Pod posredovanjem SAD-a, Moskva i Kijev su također održali tri runde mirovnih pregovora ranije ove godine – 23. i 24. januara, 4. i 5. februara, te 17. i 18. februara. Prve dvije runde održane su u Abu Dhabiju, dok je treća održana u Ženevi. No, proces je zaustavljen nakon američko-izraelskog rata protiv Irana.

U proljeće 2022. godine, nacrt mirovnog sporazuma između Rusije i Ukrajine, dogovoren tokom pregovora uživo, bio je parafiran u Istanbulu.