Barcelona potvrdila dolazak Rodrija iz Manchester Cityja

Barcelona je u utorak potvrdila transfer španskog veznjaka Rodrija iz Manchester Cityja, s kojim je potpisala četverogodišnji ugovor.

"FC Barcelona i Manchester City postigli su dogovor o transferu Rodriga Hernandeza Cascantea, poznatog u svijetu fudbala kao Rodri, koji se obavezao na vjernost katalonskom klubu do 30. juna 2030. godine", saopćila je Barcelona.

Tridesetogodišnji Rodri, kojem je ugovor s Manchester Cityjem ulazio u posljednju godinu, prešao je u ekipu koju predvodi Hansi Flick za, kako se navodi, 65,4 miliona funti (88,56 miliona dolara), nakon što je Barcelona pobijedila konkurenciju Real Madrida u utrci za njegov potpis.

Rodri je kao kapiten predvodio Španiju do titule svjetskog prvaka 2026. godine, a proglašen je i najboljim igračem turnira.

Dobitnik je Zlatne lopte za 2024. godinu, a sa Španijom je iste godine osvojio i Evropsko prvenstvo.

Njegov dolazak dodatno će ojačati vezni red Barcelone, u kojem su još Pedri, Gavi, Dani Olmo, Fermin Lopez i Frenkie de Jong.

Rodri je prije Manchester Cityja igrao za Villarreal i Atletico Madrid, a u engleski klub prešao je 2019. godine.

Za City je tokom sedam sezona odigrao 298 utakmica i osvojio 12 velikih trofeja, uključujući četiri titule prvaka Engleske, dva FA Cupa, tri Liga kupa i Ligu prvaka 2023. godine.

Njegove posljednje dvije sezone u Engleskoj obilježile su povrede.

Rodri je propustio više od sedam mjeseci nakon povrede prednjeg križnog ligamenta u septembru 2024. godine, a potom je imao problema s koljenom i zadnjom ložom.

Nedugo prije transfera u Barcelonu podvrgnut je i manjem hirurškom zahvatu na leđima.