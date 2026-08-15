Novim sporazumom proširena prava na letove i omogućeni redovni teretni letovi do 38 puta sedmično

Turska i Kazahstan potpisali novi memorandum o saradnji u oblasti civilnog zrakoplovstva Novim sporazumom proširena prava na letove i omogućeni redovni teretni letovi do 38 puta sedmično

Turska i Kazahstan potpisali su novi memorandum o razumijevanju s ciljem razvoja civilnog zrakoplovstva i povećanja mogućnosti zračnog saobraćaja između dvije zemlje, saopćila je Generalna uprava civilnog zrakoplovstva Turske (SHGM).

U saopćenju SHGM-a navodi se da su u Istanbulu održani pregovori s kazahstanskim vlastima o unapređenju zračnih veza, nakon čega su memorandum potpisali direktor SHGM-a Kemal Yuksek i predsjednica Komiteta za civilno zrakoplovstvo Ministarstva saobraćaja Kazahstana Saltanat Tompiyeva.

Novim aranžmanom proširena su postojeća prava na prevoz putnika, dok je aviokompanijama omogućeno fleksibilnije planiranje operacija. Povećani su i kapaciteti za letove iz Istanbula prema važnim kazahstanskim gradovima, uključujući Astanu i Almaty, kao i mogućnosti povezivanja Ankare, Antalije i Bodruma s gradovima u Kazahstanu.

Memorandumom je aviokompanijama iz obje zemlje omogućeno i obavljanje do 38 redovnih teretnih letova sedmično, čime bi se dodatno unaprijedile trgovinske i logističke veze između Turske i Kazahstana.

Dvije zemlje su se također saglasile da saradnju prošire na oblasti sigurnosti i zaštite u civilnom zrakoplovstvu, obuku, održavanje, zemaljske usluge, aerodromske operacije i digitalizaciju.

Iz SHGM-a su ocijenili da bi novi memorandum mogao doprinijeti razvoju turizma, trgovine i međusobnih putovanja te omogućiti uspostavljanje novih zračnih linija i povećanje broja postojećih letova između Turske i Kazahstana.