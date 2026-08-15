Putin: Rusija i Sjeverna Koreja koordiniraju napore za sigurnost i stabilnost u regiji Odnosi Moskve i Pjongjanga dostigli nezapamćen nivo sveobuhvatnog strateškog partnerstva, poručio ruski predsjednik

Rusija i Sjeverna Koreja koordiniraju napore s ciljem osiguranja regionalne sigurnosti i stabilnosti, izjavio je u subotu ruski predsjednik Vladimir Putin.

Putin je u telegramu upućenom sjevernokorejskom lideru Kim Jong-unu povodom 81. godišnjice Dana oslobođenja Koreje naveo da su odnosi Moskve i Pjongjanga dostigli nezapamćen nivo sveobuhvatnog strateškog partnerstva.

"Naše zemlje aktivno sarađuju u svim oblastima, koordinirajući napore na osiguranju regionalne sigurnosti i stabilnosti", naveo je Putin u telegramu koji je objavio Kremlj.

Ruski predsjednik izrazio je uvjerenje da će dvije zemlje nastaviti zajednički rad na aktuelnim pitanjima bilateralne i međunarodne agende, u korist ruskog i korejskog naroda i u interesu izgradnje pravednijeg i istinski demokratskog svjetskog poretka.

Moskva i Pjongjang su tokom posljednje dvije godine značajno proširili političku, vojnu i ekonomsku saradnju, nakon potpisivanja Sporazuma o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu u junu 2024. godine.

Dan oslobođenja Koreje obilježava poraz Japana u Drugom svjetskom ratu i okončanje 35-godišnje japanske kolonijalne vlasti na Korejskom poluotoku. Praznik se obilježava i u Južnoj Koreji.