Iran protjerao dvoje francuskih diplomata zbog navodnih "nezakonitih aktivnosti"

Mohammad Sio
19. august 2026.•Ažuriranje: 19. august 2026.
Iran je u utorak proglasio dvoje francuskih diplomata nepoželjnim osobama i zabranio im ulazak u zemlju zbog navodnih „nezakonitih aktivnosti“, saopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova.
Dvoje diplomata, koji rade u Ambasadi Francuske u Teheranu, bavili su se „nezakonitim aktivnostima i ponašanjem koje krši međunarodno pravo, posebno Bečku konvenciju o diplomatskim odnosima iz 1961. godine“, navodi se u saopćenju ministarstva.
Ministarstvo je saopćilo da je odluku o proglašenju diplomata personama non grata i zabrani njihovog ulaska u Iran donijelo nekoliko sedmica nakon što su otkrivene navodne aktivnosti.
„Francuska vlada nije poduzela nikakve mjere kako bi spriječila ponavljanje takvih postupaka“, navodi se u saopćenju.
Iransko Ministarstvo obavještajnih poslova saopćilo je 15. augusta da su dvojica francuskih diplomata uhapšena na mjestu tajnog sastanka u okviru istrage povezane s nacionalnom sigurnošću.
Ministarstvo je navelo da dokumenti i drugi materijali pronađeni na toj lokaciji ukazuju na širi plan uspostavljanja utjecaja unutar Irana.
Također je saopćeno da su neki od dokumenata nosili potpis bivšeg francuskog ambasadora u Teheranu.