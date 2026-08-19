Iran protjerao dvoje francuskih diplomata zbog navodnih "nezakonitih aktivnosti"

Iran je u utorak proglasio dvoje francuskih diplomata nepoželjnim osobama i zabranio im ulazak u zemlju zbog navodnih „nezakonitih aktivnosti“, saopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova.

Dvoje diplomata, koji rade u Ambasadi Francuske u Teheranu, bavili su se „nezakonitim aktivnostima i ponašanjem koje krši međunarodno pravo, posebno Bečku konvenciju o diplomatskim odnosima iz 1961. godine“, navodi se u saopćenju ministarstva.

Ministarstvo je saopćilo da je odluku o proglašenju diplomata personama non grata i zabrani njihovog ulaska u Iran donijelo nekoliko sedmica nakon što su otkrivene navodne aktivnosti.

„Francuska vlada nije poduzela nikakve mjere kako bi spriječila ponavljanje takvih postupaka“, navodi se u saopćenju.

Iransko Ministarstvo obavještajnih poslova saopćilo je 15. augusta da su dvojica francuskih diplomata uhapšena na mjestu tajnog sastanka u okviru istrage povezane s nacionalnom sigurnošću.

Ministarstvo je navelo da dokumenti i drugi materijali pronađeni na toj lokaciji ukazuju na širi plan uspostavljanja utjecaja unutar Irana.

Također je saopćeno da su neki od dokumenata nosili potpis bivšeg francuskog ambasadora u Teheranu.