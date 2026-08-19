Odluka uslijedila nakon što je Ministarstvo odbrane UAE-a saopćilo da je detektovalo dvije iranske balističke rakete usmjerene prema zemlji

UAE do daljnjeg obustavio sve trgovinske i finansijske aktivnosti s Iranom Odluka uslijedila nakon što je Ministarstvo odbrane UAE-a saopćilo da je detektovalo dvije iranske balističke rakete usmjerene prema zemlji

Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) obustavili su sve trgovinske razmjene i finansijske transakcije s Iranom „do daljnjeg“, objavila je državna novinska agencija WAM, pozivajući se na direktora za strateške komunikacije Ministarstva vanjskih poslova.

Za sada nisu objavljeni dodatni detalji.

Odluka je, međutim, uslijedila nakon što je Ministarstvo odbrane UAE-a saopćilo da je detektovalo dvije iranske balističke rakete usmjerene prema pomorskoj plovidbi.

Tenzije na Bliskom istoku porasle su nakon što su SAD i Izrael izveli zajedničke napade na Iran. Teheran je odgovorio napadima na zemlje u regiji, uključujući UAE, koji na svojoj teritoriji ima američku vojnu imovinu.

Sredinom juna Iran i SAD potpisali su memorandum o razumijevanju uz posredovanje Pakistana, s ciljem okončanja rata i postizanja trajnog mirovnog sporazuma.

Međutim, pregovori su u međuvremenu prekinuti zbog neslaganja oko odredbi memoranduma i pitanja plovidbe kroz Hormuški moreuz, ključnu rutu za globalni izvoz energenata.