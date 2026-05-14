Turska i Kazahstan potpisali 13 sporazuma tokom posjete Erdogana Astani

Özcan Yıldırım
14 Maj 2026•Ažuriranje: 14 Maj 2026
Turska i Kazahstan potpisali su 13 sporazuma koji obuhvataju investicije, energetiku, odbranu, obrazovanje, medije i infrastrukturu tokom posjete predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana Astani u četvrtak.
Erdogan i njegov kazahstanski kolega Kasym-Jomart Tokayev prisustvovali su potpisivanju 13 sporazuma između Turske i Kazahstana nakon bilateralnih razgovora i šestog sastanka Vijeća za stratešku saradnju na visokom nivou između Turske i Kazahstana u Palati nezavisnosti u Astani.
Među potpisanim sporazumima bila je i "Deklaracija o vječnom prijateljstvu i partnerstvu između Republike Turske i Republike Kazahstan", koju su potpisali Erdogan i Tokayev.
Dvije zemlje su također potpisale sporazum o međusobnom promovisanju i zaštiti investicija, kao i sporazum kojim se reguliše osnivanje, rad i aktivnosti kulturnih centara između turske i kazahstanske vlade.
Potpisan je i protokol o izmjeni sporazuma o pravnoj pomoći u građanskim stvarima između Turske i Kazahstana.
Dodatni sporazumi uključivali su zajednički program stipendiranja između Ministarstva kulture i turizma Turske i Ministarstva nauke i visokog obrazovanja Kazahstana te memorandum o namjeri između Ministarstva obrazovanja Kazahstana i Nacionalnog ministarstva obrazovanja Turske o otvaranju dvije škole turske fondacije Maarif u Kazahstanu.
Vlada Kazahstana i TAV Holding potpisali su investicioni sporazum vezan za Međunarodni aerodrom Almaty, dok su Samruk-Kazyna i turska firma YDA Insaat potpisali sporazum o saradnji u finansiranju projekata izgradnje bolnica.
Memorandum o razumijevanju u oblasti radio i televizijskog emitovanja potpisan je između TV i radio kompleksa predsjednika Kazahstana i turskog javnog emitera TRT.
KazMunayGas i Turska naftna korporacija (TPAO) potpisali su dva odvojena sporazuma, uključujući sporazum o saradnji u oblasti usluga na naftnim poljima i memorandum o zajedničkom razvoju projekata u oblasti nafte i gasa.
Međunarodni finansijski centar Astana i Finansijski centar Istanbul također su potpisali memorandum o razumijevanju.
U sektoru odbrane, strane su potpisale sporazum o osnivanju zajedničkog preduzeća za proizvodnju i održavanje bespilotnih letjelica ANKA.