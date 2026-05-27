Novi sporazum o pravnoj saradnji između Rusije i Kine uključuje digitalizaciju i umjetnu inteligenciju u provođenju zakona

Rusija i Kina novim memorandumom produbljuju pravnu saradnju

Generalno tužilaštvo Rusije saopštilo je u srijedu da su njegov šef Alexander Gutsan i kineska ministrica pravde He Rong potpisali memorandum s ciljem produbljivanja pravne saradnje između dvije zemlje, javlja Anadolu.

Ceremonija potpisivanja memoranduma o saradnji između Generalnog tužilaštva Ruske Federacije i Ministarstva pravde Narodne Republike Kine održana je u Pekingu nakon sastanka dvoje zvaničnika, navodi se u saopštenju tužilaštva.

„Jačanje bilateralnih kontakata, efikasan rad u okviru postojećih mehanizama interakcije i uspostavljanje direktnih kanala komunikacije igraju važnu ulogu u tome“, kazao je Gutsan, napominjući da je memorandum o saradnji pripremljen upravo u tu svrhu.

Prema riječima Gutsana, dokument predviđa razmjenu informacija o širokom spektru pitanja, kao i uzajamne posjete, konsultacije i zajedničke istraživačke inicijative.

„Važno je da smo se dogovorili da koordiniramo pozicije i naše djelovanje na multilateralnim međunarodnim platformama“, dodao je on.

Kao sljedeći korak u razvoju bilateralnih mehanizama, ruski generalni tužilac je predložio izradu zajedničkog programa saradnje koji bi objedinio napore u ključnim oblastima, uključujući borbu protiv transnacionalnog kriminala, digitalizaciju u provođenju zakona i uvođenje tehnologija umjetne inteligencije.

Gutsan je također izrazio uvjerenje da će uključivanje resornih obrazovnih institucija i njihovih istraživačkih kapaciteta doprinijeti postizanju „visokih rezultata“.