Dolar
18.58
Euro
18.37
Altın
1,714.65
ETH/USDT
1,357.20
BTC/USDT
20,144.00
BIST 100
3,545.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Endonezya'da düzenlenen G20 Parlamento Başkanları zirvesinde "Efektif Parlamento ve Etkili Demokrasi" konulu oturumlarında konuşuyor Avrupa Birliği dönem başkanlığını yürüten Çekya’da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına katılan liderler Prag Şatosu'na giriş yapıyor
logo
Yeşil hat

Bolu'daki Gölköy Barajı'nda kıyıya vuran ölü balıklar toplanıyor

Bolu'daki Gölköy Barajı'nda kıyıya vuran ölü balıklar, toplanarak bölgeden uzaklaştırılıyor.

Mehmet Emin Gürbüz   | 06.10.2022
Bolu'daki Gölköy Barajı'nda kıyıya vuran ölü balıklar toplanıyor

Bolu

Gölköy Barajı'nda 4 Ekim'de balık ölümlerinin görülmesinin ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, jandarma ve Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu (ASOF) ekipleri çalışma başlattı.

Kıyıya vuran ölü balıkları toplayan ekipler, ölü ve baygın balıkların vatandaşlar tarafından alınmaması ve yakalanmaması için de kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler tarafından toplanan ölü balıklar imha edilmek üzere poşetlenerek bölgeden uzaklaştırılıyor.

ASOF Başkanı Serkan İnanç, basın mensuplarına, bölgede 2-8 Ekim'de yapılması planlanan Türkiye 2022 Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması için 29 takım ve 110 sporcunun Bolu'ya geldiğini hatırlatarak, yarışmanın 4 Ekim'de sonlandırıldığını ve bütün takımları geldikleri illere gönderdiklerini söyledi.

ASOF'tan 20 kişinin bölgede bulunduğunu dile getiren İnanç, "Gölde baygın vaziyette yüzen balıklar var. Onları vatandaşların toplamaması hem sağlık açısından hem gölün popülasyonu açısından buradayız. Bu balıkları geri döndürebilme düşüncesindeyiz." dedi.

Kentin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Barajı'ndaki balık ölümleri üzerine, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince, 4 Ekim'de ölü balıklardan ve sudan numune alınmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanı Akar İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü
Van'daki Zernek Barajı'nda su seviyesi dibi gördü
Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Mevsimsel kuraklığın yaşandığı Akşehir Gölü'nde çok sayıda ölü yaban ördeği bulundu
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'a gelişinin 98'inci yıl dönümü kutlandı

Benzer haberler

Milli Savunma Bakanı Akar İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü

Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Bolu'daki Gölköy Barajı'nda kıyıya vuran ölü balıklar toplanıyor

Avusturyalı çiftçi, arazisinin verimini Türkiye'deki mühendislerin desteğiyle artırıyor

Avusturyalı çiftçi, arazisinin verimini Türkiye'deki mühendislerin desteğiyle artırıyor
İstanbul Havalimanı'nda yolcu karşılamaya gelen firari FETÖ üyesi tutuklandı

İstanbul Havalimanı'nda yolcu karşılamaya gelen firari FETÖ üyesi tutuklandı
Yarın Mevlit Kandili

Yarın Mevlit Kandili

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet