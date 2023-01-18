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Yaşam

Ziraat mühendisi kadın, devlet desteğiyle küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapıyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan ziraat mühendisi Elif Gültekin, devletten aldığı hibe desteğiyle küçükbaş hayvan yetiştiricisi oldu.

Muzaffer Çağlıyaner   | 18.01.2023
Ziraat mühendisi kadın, devlet desteğiyle küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapıyor Fotoğraf: Muzaffer Çağlıyaner/AA

Osmaniye

Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller" projesine başvuran 35 yaşındaki Gültekin, 100 bin liralık hibeyle 7 ay önce 49 koyun ve 2 koç alarak yetiştiriciliğe başladı.

Mezretli köyünde kurduğu ağılda hayvanlarının bakımını yapan Gültekin, 7 ayda hayvan sayısını 71'e çıkardı.

Elif Gültekin, AA muhabirine, 2010 yılında Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tohum Üretimi Bölümünden mezun olduğunu söyledi.

Üniversiteyi bitirmesinin ardından bir süre İzmir'de kendi sektörüyle ilgili çalıştığını anlatan Gültekin, daha sonra evlenerek Mersin'de yaşamaya başladığını belirtti.

Evlendikten sonra eşinin işletmeciliğini yaptığı kafede çalıştığını aktaran Gültekin, 2015 yılında ise hem stresli şehir yaşamından uzaklaşmak hem de yaşlı olan anne ve babalarıyla ilgilenebilmek için köye taşındıklarını ve çiftçilik yapmaya başladıklarını anlattı.

Gültekin, çiftçilikle ilgili bilgiler için takip ettiği İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün internet sayfasında "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller" projesini gördüğünü ve yaptığı başvurunun 7 ay önce kabul edilerek 100 bin lira hibe aldığını dile getirdi.

Sağlanan hibeyle 49 koyun 2 de koç alarak çiftlik kurduğunu ifade eden Gültekin, şöyle konuştu:

"Şu an zaten yavrulama döneminde 20 kuzumuz var. Daha da doğumlar devam ediyor. Bu projeyi yapanlara, emeği geçenlere çok çok teşekkür ediyorum. Bu projeye gençlerin başvurmasını istiyorum. Projenin kapsamı ve miktarı da artırıldı. Bence gençlerin köyden şehre gidip fabrikalarda çalışmak yerine, burada üretim yapmaları daha mantıklı. Annem ve babamı yaşlandıkları için bırakıp gidemiyordum. Sürekli aklım burada kalıyordu. Bu proje sayesinde hem anne ve babamın yanındayım hem de her türlü imkanım elimde. Kendi köyünde kendi işini yapmak, fabrikalarda çalışmaktan daha mantıklı geliyor."

Hibe miktarı 250 bin liraya çıktı

Osmaniye Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç de bu projeyle köylerdeki genç nüfusun ve üretimin artmasını hedeflediklerini söyledi.

Projenin kapsamının genişletildiğine ve hibe miktarının da artırıldığına vurgu yapan İlmeç, şunları kaydetti:

"Yeni kararla 100 bin liralık hibe 250 bin liraya çıkarıldı. Ayrıca sadece üniversite değil, liselerin tarım, gıda, hayvancılık gibi bölümlerinden mezun olanlar da başvuru yapabilecek. Bu sayede gençlerimizin bu projeye olan taleplerinin artacağını düşünüyoruz."

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