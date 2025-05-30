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Dünya

İsviçre'de buzul çökmesi sonucu neredeyse yok olan köyün de bulunduğu bölgede durum kritik

İsviçre'nin güneyindeki Valais kantonunda yer alan ve buzul çökmesi nedeniyle neredeyse yok olan Blatten köyünün de bulunduğu Lötschental bölgesinde durumun kritik olduğu belirtildi.

Lejla Biogradlija, Muhammet İkbal Arslan  | 30.05.2025 - Güncelleme : 30.05.2025
İsviçre'de buzul çökmesi sonucu neredeyse yok olan köyün de bulunduğu bölgede durum kritik Fotoğraf: Mathieu Prudhomme/AA

Valais

Yerel medya, önceki gün yaşanan buzul çökmesiyle Blatten köyünün yüzde 90'ından fazlasının devasa bir buz, çamur ve moloz yığınıyla kaplanmasının ardından ortaya çıkan tahribatın, civar köyleri de etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Valaisli siyasetçi Beat Rieder, Neue Zürcher Zeitung'a yaptığı açıklamada, "Blatten'in yeniden inşa edilip edilmeyeceği sorusuna yalnızca bölge sakinleri cevap verebilir." dedi.

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Rieder, Alpler'deki doğal afetlere karşı koruma için daha fazla federal fon çağrısında bulunurken, federal hükümetin dağ nüfusu için 85 milyar CHF (yaklaşık 103 milyar dolar) değerinde maddi destek sağlaması gerektiğine işaret etti.

Yaşananlara ilişkin Rieder, "Yüz yılda yaşanan bir olay yaşadık ve bu yüzden henüz kimse bununla nasıl başa çıkacağını bilmiyor. Bununla karşılaştırabileceğimiz hiçbir şeyimiz yok." değerlendirmesinde bulundu.

Valaisli siyasetçi Christophe Darbellay de bir köyün haritadan kaybolduğunu söyleyerek, "Blatten halkı her şeyini kaybetti. Evlerini, hatıralarını, kiliselerini, mezarlıklarını. Çiftçilerin artık hiç toprağı yok, hayatlarının emeği gitti. Gri yamaçta tek bir yeşil bitki yetişmiyor. Üzerinde çimen çıkması uzun zaman alacak." diye konuştu.

Olayın iklim değişikliğiyle bağlantısı

Ticino kantonunda yaşayan İsviçreli jeolog Andrea Pedrazzini ise İsviçre kamu yayın kuruluşu RSI'ye yaptığı açıklamada, Blatten köyünün buzul çökmesi nedeniyle yok olmasının, iklim değişikliğiyle bağlantısının açık olduğunu belirtti.

Pedrazzini, "Bu görüntüleri görmek kesinlikle güçlü bir duygu uyandırıyor. Bu olay bize doğanın kendi kurallarının olduğunu ve dağlarımızın ne kadar kırılgan olduğunu gösteriyor. Bir yandan evlerini kaybeden insanlar için dram var, diğer yandan Valaisli meslektaşlarımızın hemen uygulamaya koyduğu izleme yöntemleri sayesinde en kötüsünün önlendiği rahatlama var." dedi.

Sıcaklık artışıyla, iklim değişikliğinin bu yüksek rakımlı yamaçları istikrarsızlaştırdığının altını çizen Pedrazzini, "Zaten istikrarsız bir buzulun üzerine düşen kaya, tam olarak bu kademeli olaylara neden olabilir. (Blatten köyünün buzul çökmesi nedeniyle yok olması) Olayın iklim değişikliğiyle bağlantısının olduğu oldukça açık görünüyor." ifadelerini kullandı.

Valais kantonunda bulunan Gampel ve Steg köylerinden de 30 kişinin sel olasılığı nedeniyle tahliye edildiğini belirten medya, geniş çaplı olası bir tahliye için vatandaşların siren sesi ve duyurular aracılığıyla bilgilendirileceğini kaydetti.

Daha büyük bir trajedi önlendi

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Sözcüsü Clare Nullis, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında Blatten'daki olaya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, erken uyarıların ve İsviçreli yetkililerin hızlı hareket etmesinin daha büyük bir trajediyi önlediğini söyledi.

Nullis, "Neyse ki şu anda doğrulanmış bir can kaybı veya ölüm yok. Bir kişinin kayıp olduğu bildirildi." diye konuştu.

Bu gibi olaylarda erken uyarıların ve koordineli acil müdahalenin hayati rolüne değinen Nullis, "Bu erken uyarıların ve hareketin önemini gösteriyor. İsviçreli yetkililer her şeyi yaptı." dedi.

Ulusal medya, buzul çökmesi sonucu bölgede durumun kritik olduğunu ve afet bölgesindeki jeopolitik zorluklar nedeniyle ulaşımın zor olduğuna işaret ederek, kaybolan 65 yaşındaki bir kişiyi arama kurtarma çalışmalarına da ara verildiğini aktardı.

Öte yandan, taşkın gibi en çok korkulan durumun yaşanmadığı, suların Lonza Nehri aracılığıyla köyden uzaklaştığı vurgulandı.

Bu arada, İsviçre Dayanışması'nın da bölgedeki hasarı gidermek için yardım kampanyası başlattığı bildirildi.

Valais kantonu yetkilileri, buzul hareketliliği nedeniyle Lötschental bölgesinde yer alan Blatten köyünün "özel bir durumda" olduğunu duyurmuş, önceki gün yerel saatle 15.30'da korkulan afet gerçekleşerek, Birch Buzulu'nun devasa bir kısmının koptuğu bildirilmişti.

Yaklaşık 300 kişinin yaşadığı köy, 19 Mayıs'ta yetkililer eşliğinde neredeyse tamamen tahliye edilmişti.

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