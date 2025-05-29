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Yaşam

Göçerlerin Tendürek Dağı eteklerinde zorlu hayvancılık mesaisi başladı

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde Tendürek Dağı'nın eteklerinde bulunan Çoban Yaylası, zengin bitki örtüsüyle göçer ailelere ve binlerce küçükbaş hayvana ev sahipliği yapıyor.

Abdullah Söylemez  | 29.05.2025 - Güncelleme : 29.05.2025
Göçerlerin Tendürek Dağı eteklerinde zorlu hayvancılık mesaisi başladı Fotoğraf: Abdullah Söylemez/AA

Ağrı

Diyadin ilçesinin yüksek rakımlı Hacıhalit köyünde hayvancılık yapanlar, baharın gelişiyle yeniden Tendürek Dağı'nın eteklerinde yer alan Çoban Yaylası'na çıktı.

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Zengin bitki örtüsüne sahip yaylada bir kısmı çadırlarda bir kısmı da taş yapılarda yaşamlarını sürdüren göçerler, koyun ve kuzularına en iyi şekilde bakmanın mücadelesini veriyor.

Günün ilk ışıklarıyla beraber iş temposunun başladığı yaylada, sabah erken saatlerde meraya çıkarılan koyunlar, öğlen vaktine doğru kadınlar tarafından sağılıyor, daha sonra kuzular emziriliyor.

Erkekler hayvanlarla ilgilenip koyunları kırkarken, kadınlar da sağdıkları sütten peynir, tereyağı gibi süt ürünleri üreterek kışa hazırlık yapıyor.

"Göçerler gece gündüz demeden hayvanlarıyla ilgileniyor"

Muhtar Ömer Doğan, AA muhabirine, yayla hayatının güzelliklerinin yanında zorluklarının da olduğunu söyledi.

Göçerlerin gece gündüz demeden hayvanlarıyla ilgilendiğini ifade eden Doğan, "Genelde biz her yıl mayıs ayının ilk haftası yaylaya çıkıyoruz. Haziranın 10'una kadar buradayız. Bayramdan 10 gün sonra ikinci yaylamıza çıkacağız. Yaylamız Tendürek Dağı'nın eteklerinde bulunuyor. Bu yaylada hemen hemen 200 aile ve 10 bin küçükbaş hayvan var. Yayla hayatı güzel. Küçüklükten beri hayvancılıkla uğraşıyoruz."

Doğan, gün doğumuyla koyun ve kuzuların otlamaya çıktığını, öğlen vakti sağılan hayvanların daha sonra yeniden araziye çıkarılarak geç saatlere kadar otlatıldığını anlattı.

Faruk Doğan ise teknolojiden uzak doğayla iç içe yaşadıklarını belirterek, "Genelde güneş enerjisi kullanıyoruz. Yaylada hava çok güzel. Çocuklar da hayvanları otlatıyor. Kadınlar peynir yapıp ekmek pişiriyor." dedi.

Ercan Akkoyun da hayvanları otlattığını ve Kurban Bayramı sonrası başka bir yaylaya gideceklerini ifade etti.

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